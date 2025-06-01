"Байер" заинтересован в бразильце из "Манчестер Юнайтед"

"Байер" хочет подписать в летнее трансферное окно бразильского полузащитника Антони, который принадлежит "Манчестер Юнайтед".

Бразилец вновь игрок "Манчестер Юнайтед", вторую половину сезона провел на правах аренды в "Бетисе". Тренер "Байера" Эрик тен Хаг уже работал с Антони в "Аяксе". В нем он видит потенциальную замену Флориану Виртцу.

Также "Байеру" интересны Алехандро Гарначо ("Манчестер Юнайтед") и Райан Шерки ("Лион").

В "Бетисе" Антони провел 17 матчей в чемпионате Испании, забил пять голов и отдал две результативные передачи.