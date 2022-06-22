"Бавария" объявила о трансфере Мане из "Ливерпуля"

©ФК "Бавария"
Новости спорта Футбол Германия
Сегодня 19:35

Сенегальский нападающий Садио Мане перешел из "Ливерпуля" в "Баварию". Об этом сообщается на сайте немецкого клуба.

Контракт подписан до 30 июня 2025 года.

По данным Transfermarkt, трансфер 30-летнего Мане обошелся "Баварии" в 32 миллиона евро.

Мане находился в английском клубе с 2016 года. В его составе провел 269 матчей, забил 120 мячей и сделал 48 ассистов, а также становился чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, Суперкубка УЕФА. В его карьере также были английский "Саутгемптон", французский "Мец" и австрийский "Зальцбург".

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Метки:
Бавария Ливерпуль Бундеслига АПЛ Футбольные трансферы

Футбол Германия
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