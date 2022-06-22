"Бавария" объявила о трансфере Мане из "Ливерпуля"

Сенегальский нападающий Садио Мане перешел из "Ливерпуля" в "Баварию". Об этом сообщается на сайте немецкого клуба.

Контракт подписан до 30 июня 2025 года.

По данным Transfermarkt, трансфер 30-летнего Мане обошелся "Баварии" в 32 миллиона евро.

Мане находился в английском клубе с 2016 года. В его составе провел 269 матчей, забил 120 мячей и сделал 48 ассистов, а также становился чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, Суперкубка УЕФА. В его карьере также были английский "Саутгемптон", французский "Мец" и австрийский "Зальцбург".