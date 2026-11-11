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"Бавария" нашла замену Харри Кейну за 50 миллионов евро

Харри Кейн. Фото: Depositphotos/Musiu0©

Мюнхенская "Бавария" рассматривает нападающего бельгийского "Брюгге" Николо Тресольди в качестве преемника Харри Кейна, передают Vesti.kz.

По информации источника, представители немецкого клуба неоднократно приезжали в Бельгию, чтобы лично понаблюдать за игрой 22-летнего форварда. Потенциальная стоимость трансфера оценивается в 40-50 миллионов евро.

"Брюгге" не отпустит форварда зимой

Бельгийский клуб не намерен продавать Тресольди в январе 2027 года. Контракт нападающего действует до 30 июня 2029 года. Сам футболист также согласен остаться в команде как минимум до конца текущего сезона.

При этом летом "Брюгге" может рассмотреть предложение на сумму более 40 миллионов евро. Ориентиром для клуба стал трансфер Христоса Цолиса в "Арсенал", за которого бельгийцы получили такую сумму.


"Бавария" продолжит следить за Тресольди

На данный момент официальных предложений и продвинутых переговоров между клубами нет. Скауты "Баварии" продолжат следить за результативностью Тресольди в первом квартале 2027 года, после чего клуб решит, стоит ли делать предложение.

Статистика Тресольди

В нынешнем сезоне форвард провёл 17 матчей во всех клубных турнирах, забил 14 голов и отдал одну результативную передачу. В 15 играх попадал в стартовый состав своего клуба и дважды выходил на замену.

Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 9 6 3 0 29-9 21
2 Боруссия-09 Д 9 6 3 0 16-7 21
3 Фрайбург 9 6 1 2 20-10 19
4 РБ Лейпциг 9 6 0 3 27-13 18
5 Байер 9 5 1 3 20-17 16
6 Вердер 9 4 3 2 17-15 15
7 Эльферсберг 9 4 1 4 17-18 13
8 Штутгарт-1893 9 4 0 5 15-15 12
9 Хоффенхайм 9 4 0 5 16-17 12
10 Айнтрахт Фр 9 3 3 3 15-20 12
11 Гамбург 9 4 0 5 10-20 12
12 Майнц-05 9 3 1 5 18-19 10
13 Падерборн-07 9 2 4 3 8-11 10
14 Аугсбург 9 2 3 4 20-20 9
15 Кельн 9 2 3 4 10-14 9
16 Унион 9 1 4 4 7-21 7
17 Шальке-04 9 1 3 5 5-11 6
18 Боруссия М 9 1 1 7 12-25 4

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