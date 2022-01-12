"Бавария" не может договориться с Левандовски и усилила интерес к другому форварду

"Бавария" испытывает трудности в переговорах о продлении контракта с нападающим Робертом Левандовски. Действующее соглашение 33-летнего поляка истекает летом 2023 года, и руководство мюнхенцев предлагает переподписать его на год, сообщает Eurosport со ссылкой на Sport Bild.

Это соответствует политике клуба в отношении игроков старше 30 лет: "Бавария" старается продлевать соглашения с такими футболистами лишь на один год. В частности, продлить контракты на один сезон согласились вратарь Мануэль Нойер и нападающий Томас Мюллер. Соглашения этих игроков также истекают летом 2023 года.

Однако Левандовски хочет, чтобы клуб предложил ему долгосрочный контракт. Поляк считает, что руководство должно учесть достижения игрока. Кроме того, Роберт не хочет идти на снижение зарплаты и намерен получать 24 миллиона евро в год. По мнению "Баварии", подписывать долгосрочный контракт с такой высокой зарплатой - неоправданно высокий риск, учитывая возраст Левандовски.

На фоне этого "Бавария" усилила интерес к нападающему "Боруссии" из Дортмунда Эрлингу Холанду. Руководство мюнхенского клуба уже связывалось с агентом норвежца Мино Райолой.

Также "Бавария" понимает, что подписание нового долгосрочного контракта с Левандовски станет непреодолимым препятствием для осуществления сделки по Холанду. Пока клуб не ведет предметных переговоров с поляком и его агентом Пини Захави. Ситуация остается неопределенной.

Сам Холанд надеется продолжить карьеру в Испании, где его хотели бы заполучить "Реал" и "Барселона".