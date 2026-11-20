Руководство мюнхенской "Баварии" не собирается продавать французского вингера Майкла Олисе, несмотря на интерес со стороны лондонского "Арсенала" и мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Как сообщает инсайдер Кристиан Фальк, информация испанских СМИ о том, что мюнхенцы якобы повесили на игрока ценник в 300 миллионов евро или уже получили отказ на предложение о новом контракте, не соответствует действительности. В Мюнхене твёрдо намерены сохранить француза, придерживаясь принципа президента клуба Херберта Хайнера: "Мы не продающий клуб, а покупающий".

План по контракту и зарплата

Действующее соглашение Олисе рассчитано ещё на три года. "Бавария" не планирует форсировать события прямо сейчас и рассчитывает открыть официальные переговоры о продлении контракта летом, чтобы предложить футболисту улучшенные условия (сейчас француз получает около 14 миллионов евро в год до вычета налогов, тогда как лидер зарплатной ведомости Харри Кейн зарабатывает порядка 29 миллионов).

Позиция по Александер-Арнольду и зимним трансферам

Кроме того, Фальк опроверг слухи о возможном переходе в "Баварию" защитника "Реала" Трента Александер-Арнольда - мюнхенский клуб не заинтересован в 28-летнем англичанине. Также стало известно, что наблюдательный совет "Баварии" решил отказаться от покупок в зимнее трансферное окно, если команда обойдётся без новых серьёзных травм.

Олисе выступает за "Баварию" с 2024 года, когда перешёл из "Кристал Пэлас" за 53 миллиона евро. В текущем сезоне он провёл 15 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал семь результативных передач.