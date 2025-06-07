"Бавария" готова подписать лидера "Милана"

Португальский вингер Рафаэл Леау намерен покинуть "Милан" в летнее трансферное окно, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Итальянский клуб уже получил информацию о намерении игрока сменить команду.

"Милан" оценивает своего лидера не менее чем в 70 миллионов евро и рассчитывает получить эту сумму в виде гарантированных выплат.

Интерес к футболисту проявляет мюнхенская "Бавария", однако пока все контакты ограничились переговорами по телефону — официального предложения немецкий клуб не делал. В "Баварии" рассматривают несколько кандидатов на позицию левого вингера.

В прошедшем сезоне Серии А Леау сыграл 34 матча, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.