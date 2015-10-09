Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Германия
Сегодня 16:42
 

"Бавария" готова отказаться от Кейна: известно следующее направление форварда

  Комментарии (1)

Харри Кейн. ©ФК "Бавария"

Стало известно, где может продолжить карьеру форвард сборной Англии и мюнхенской "Баварии" Харри Кейн, передают Vesti.kz.

1

Кейн досрочно покинет "Баварию"?

По данным Daily Express, в немецком клубе уверены, что 32-летний нападающий не завершит карьеру в Мюнхене и в ближайшие годы может вернуться в английскую премьер-лигу (АПЛ).

Кейн перебрался в "Баварию" из лондонского "Тоттенхэма" летом 2023 года за 95 миллионов евро. С тех пор он стал лидером атаки мюнхенцев, забив 91 гол в 100 матчах и выиграв Бундеслигу и Суперкубок Германии. Однако контракт англичанина рассчитан лишь до июня 2027 года, и переговоров о продлении пока не ведётся.

"Бавария" присмотрела преемников Харри Кейну

Руководство немецкого гранда уже рассматривает варианты замены. Этим летом клуб пытался подписать Ника Вольтемаде и Кристофера Нкунку, но в итоге ограничился арендой Николя Джексона из "Челси" с правом выкупа за 56,2 миллиона фунтов. Немецкий эксперт Рафаэль Хонигштейн отмечает, что сенегалец рассматривается как возможный преемник Кейна, хотя пока он не способен вытеснить англичанина из состава.

Кейн вернётся в АПЛ ради уникального рекорда?

При этом сам Харри всё чаще связывается с возвращением в АПЛ. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории лиги (213 голов), уступая лишь Алану Ширеру (260). В Англии уверены, что нападающий может вернуться ради установления рекорда.

