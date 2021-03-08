В Алматы завершился первый день чемпионата мира по фристайлу, в рамках которого медали разыгрывали могулисты. Казахстан записал в свой актив две награды. Все подробности событий - в материале Vesti.kz.

Стоит сразу сказать, что склон на "Шымбулаке" покорился не всем. И речь не идет только о тех, кто вышел на мировой взрослый уровень буквально недавно. Не смогли справиться с особенностями трассы многие могулисты, входящие в элиту этого вида спорта.

Так, из борьбы в первом же раунде выбыли японец Икума Хоришима и австралиец Мэтт Грэм. Эти имена хорошо знакомы в мире могула. Грэм, например, был вторым на ЧМ в 2019 году. Икума же на мировом первенстве в 2017-м дважды поднимался на первую ступень пьедестала.

Интересно, что сначала они завалили основную попутку в квалификации, а затем не попали в число 18 лучших и после второй, дополнительной. Точно не их день.

Отсев, к слову, получился жестким и ярким. Падения случались чуть ли не через каждый заезд. Это добавляло зрелищности, драйва и тревоги за здоровье атлетов - иные сходы с трасс выглядели устрашающими.

Как бы то ни было, болельщики могли оценить динамику и жаркую борьбу на фоне не самого солнечного дня. Повезло, что легкий снежок и кратковременный туман не усложнили условия, не переросли в холодную стену, которая бы могла не только помешать спортсменам на трассе, но и поставила под вопрос проведение соревнований: их бы могли переносить до более-менее подходящих условий.

Возвращаясь к теме неудачных стартов. Казахстанец Павел Колмаков едва не остался за бортом вместе с Хоришимой и Грэмом. Он завалил первую попытку в квалификации. Однако сумел собраться, сделать выводы, а затем выдал один из лучших перфомансов в своей жизни и в итоге поднялся на третью ступень пьедестала.

Мог он зацепиться и за "золото". Все-таки кураж был пойман, каждая попытка с отличной суммой баллов. Но бороться с канадцем Микаэлем Кингсбери сложно. Действующий чемпион мира в финале выступил просто нереально, не оставив соперникам шансов.

Колмаков же облегченно вздохнул, как только узнал свою оценку заезда. К этому моменту уже было понятно, что на пьедестале он будет. И вопрос был только лишь в том, какую именно медаль он возьмет. Это все было круто.

"Это было то, чего я хотел, для чего я тренировался. Не могу сейчас что-либо оценивать. Однако меня переполняет множество эмоций. При этом я не забываю о следующем дне. Важно постараться. Чемпионат мира еще не закончился",- прокомментировал Колмаков.

Жаль, что не смог отметиться наградой Дмитрий Рейхерд. Он, так же как и Павел, выступил в финале. Но набрать необходимого количества баллов не смог. Были в решающем заезде помарки, которые лишили его трофея. Этот факт вызвал негативные эмоции. Все-таки шел он стабильно.

Также были ошибки в исполнении прыжка и у Юлии Галышевой. Однако не такие значительные, хотя на первое место она могла сегодня рассчитывать. Галышева с первого места вышла в основной финал. И было видно, что она обрела стабильность в этом сезоне (очень вовремя), но в финале она стала лишь второй.

На прошлом чемпионате мира Юлия завоевала золотую медаль. Так что удерживает она планку, взятую довольно давно. Это позволяет рассчитывать на успех на предстоящей Олимпиаде в Пекине, которая пройдет в следующем году.

"Главное - это погода. Были опасения изначально, но все прошло хорошо. Я рассчитывала на попадание в число медалистов. И сегодня получилась напряженная борьба. Завтра она будет такой же, не уступит. Также я рада, что чемпионат проходит у нас, в Казахстане. Исторический момент. Рада своему результату", - озвучила Галышева.

В общем, пока две медали. Впереди соревнования по параллельному могулу, а также выступления акробатов. Будем ждать еще триумфов.

Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана