16-летняя казахстанка завоевала вторую медаль на чемпионате мира по фристайл-могулу

Казахстанка Анастасия Городко завоевала вторую медаль на юниорском чемпионате мира по фристайл-могуле, который проходит в Италии. Об этом сообщает Olympic.kz.

На этот раз 16-летняя спортсменка выиграла серебро в параллельном могуле среди смешанных команд в паре с Федором Бугаковым.

Первое и третье место в этом виде соревнований заняли представители США.

Ранее на юниорском чемпионате мира 16-летняя Городко стала второй в индивидуальных соревнованиях.

28 марта казахстанка выступит в личных соревнованиях в параллельном могуле.