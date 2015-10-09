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Вольная борьба
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Казахстанцы сокрушили соперников на чемпионате Азии по борьбе

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Казахстанцы сокрушили соперников на чемпионате Азии по борьбе ©uww.org

На чемпионате Азии по видам борьбы в Аммане (Иордания) проходит последний соревновательный день, сообщают Vesti.kz.

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На чемпионате Азии по видам борьбы в Аммане (Иордания) проходит последний соревновательный день, сообщают Vesti.kz.

Три представителя Казахстана в вольной борьбе преодолели четвертьфинальную стадию.

В весе до 74 килограммов Нуркожа Кайпанов в 1/8 финала одолел Магомедрасула Аслуева из 
Катара (2:1), а в 1/4 финала разгромил Батбаяра Батсуха из Монголии (10:0).

В 1/2 финала Кайпанов сойдется с Мухамедрезой Шакери из Ирана.

Болат Сакаев (до 86 кг) продемонстрировал отличную технику и сломил сопротивление монгольского спортсмена Батбилгууна Наадамбата (5:3). В 1/2 финала он встретится с Нан Цао из Китая.

Азамат Даулетбеков, выступающий в категории до 92 килограммов, не оставил шансов представителю Китая Цзушэню Линю (7:1). В 1/2 финала Даулетбеков встретится с иранцем Амирхоссейном Фирузпуром.


Отборочный турнир чемпионата Европы 2024/25 среди девушек до 19 лет   •   Мальта   •   Раунд 2, Лига B. Группа В3, женщины
1 апреля 17:30   •   не начат
Казахстан (U-19)
Казахстан (U-19)
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Латвия (U-19)
Латвия (U-19)
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Казахстан (U-19)
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Латвия (U-19)
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