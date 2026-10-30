Казахстанец разгромил призёра ЧМ и Европы и вышел в полуфинал ЧМ-2026

Казахстанский борец вольного стиля Асыл Айтакын вышел в полуфинал ЧМ-2026 по видам борьбы, который проходит в Астане, сообщают Vesti.kz.

В четвертьфинальной схватке весовой категории до 61 килограмма казахстанец уверенно победил бронзового призёра чемпионата мира и Европы представителя Германии Хорста Лера. Поединок завершился со счётом 8:1 в пользу Айтакына.

Схватки в 1/2 финала состоятся сегодня, 30 октября. Их начало запланировано на 16:30.

Ранее борьбу за медали завершили другие представители Казахстана: Санжар Досжанов (до 70 кг) и Болат Сакаев (до 86 кг) потерпели поражения.