Чемпиона Европы по вольной борьбе дисквалифицировали на четыре года

Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА объявил о дисквалификации российского борца вольного стиля Александра Богомоева за нарушение антидопинговых правил, сообщает Sport24.ru.

Отмечается, что срок дисквалификации 32-летнего спортсмена составит четыре года, начиная с 4 декабря 2020 года.

Богомоев завоевал золотую медаль чемпионата Европы 2020 года в весовой категории до 61 килограмма, победив в решающей схватке грузина Беку Ломтадзе. Он также трижды становился чемпионом России и выигрывал Европейские игры в 2015 году.

Интересно, что Богомоев в детстве занимался футболом, а вольной борьбой увлекся в пятом классе.

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