Боец Резников проиграл призеру Олимпиады и получил серьезную травму на турнире по борьбе

Казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников получил серьезную травму, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он провел схватку по вольной борьбе на турнире Wrestling Stars в Актобе. Соперником Резникова стал бронзовый призер Олимпиады-2012, чемпион Азии-2017, известный казахстанский борец Акжурек Танатаров. Во время поединка боец ММА порвал мышцу на груди, его угол выбросил полотенце.

"Именно выступления по вольной борьбе для меня какие-то травмоопасные. В 2017 году на мастерском турнире в полуфинале сломал голеностоп. Потом с этим голеностопом вышел в финал и там его добил. Прошло четыре года, снова выступил и на первых минутах порвал грудную мышцу, но решил не останавливаться и бороться дальше, в итоге в середине второго периода [угол] выбросил полотенце. Думаю, теперь по вольной борьбе выступать не буду! Строго ММА и грэпплинг. Что дальше? Сделал КТ, травматолог сказал, что нужна операция, месяца три восстановления! Теперь будем отдыхать", - написал Резников в Instagram.

На счету 29-летнего Резникова 22 победы и 6 поражений в ММА. Теперь он не вернется в клетку до конца года.

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