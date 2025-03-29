Вольная борьба
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Айтмухан принесет золото? Прямая трансляция казахстанских схваток на чемпионате Азии по борьбе

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Сегодня, 29 марта, на Чемпионате Азии по борьбе выступят казахстанские вольники, включая чемпиона мира Ризабека Айтмухана, передают Vesti.kz

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В первый день вольной борьбы за медали континентального чемпионата поборются 5 представителей Казахстана. 

Особняком в этом списке стоит чемпион мира U23, U20 и среди взрослых Ризабек Айтмухан, который в весовой категории до 97 кг стартует с квалификации. Соперником Ризабека станет Мухамад Рудиансия (Индонезия)

В весовой категории до 57 кг в квалификации стартует серебряный призер чемпионата Азии 2022 Рахат Калжан. Его соперником в квалификации станет кореец Ан.

В 65 кг за Казахстан выступит Нурсултан Садык, который в квалификации встретится с еще одним представителем Кореи Юном.

В 70 кг в Чемпионатах Азии дебютирует Начын Куулар, у него запланирована схватка в квалификации против кыргыза Ерназара Акматалиева.

Ну и единственный уже четвертьфиналист Азии Даулет Ергеш выступит в категории до 79 кг. Он раунд квалификации пропускает.

Начало предварительных схваток в 13:00. В 15:30 стартуют полуфиналы, а в 20:00 начнутся финалы.

Все схватки в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале Sport+, а также на сайте sportplustv.kz. 

Ранее лидер сборной Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова стала чемпионкой Азии.