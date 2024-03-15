Автору исторического для Казахстана золота подарили квартиру

Советник министра туризма и спорта Казахстана Диас Ахметшарип сообщил, что казахстанскому борцу вольного стиля Ризабеку Айтмухану подарили квартиру, передают Vesti.kz.

Ее он удостоился за победу на чемпионате мира-2023 в Белграде (Сербия). В финале весовой категории до 92 килограммов Айтмухан одержал победу над азербайджанцем Османом Нурмагомедовым. Для Казахстана это было первое золото в вольной борьбе на чемпионатах мира.

"Айтмухан получил 15 тысяч долларов от государства. Отмечу, что Международная федерация борьбы (UWW) не выставляет призовой фонд как у боксеров. Но по возвращении в Казахстан Ризабек от имени федерации борьбы Казахстана получил ключи от 3-комнатной квартиры в Астане", - приводит слова Ахметшарипа Tengri Sport.

При этом союз коневодов Актюбинской области подарил борцу табун лошадей, а бизнесмены - автомобиль.

В Алматы с размахом встретили спортсмена после возвращения из Белграда, подробности - тут.