Казахстанскому борцу подарили табун лошадей за историческое золото

Чемпиону мира по вольной борьбе из Казахстана Ризабеку Айтмухану подарили табун лошадей, сообщают Vesti.kz.

Столь уникальный подарок борцу решили предпонести союз коневодов Актюбинской области, показав свою верность традициям предков. Также ему подарили изготовленное на заказ седло из США.

"Союз коневодов Актюбинской области, Марат, Ринат Жангозины и несколько лиц этого региона, которые чтят обычаи предков, подарили табун лошадей первому чемпиону мира по вольной борьбе Ризабеку Айтмухану", - говорится в сообщении Kazakhstan Wrestling Team.

Также чемпион мира во время визита в Актобе побывал на приеме у акима области.

Ризабек Айтмухан - первый в истории независимого Казахстана чемпион мира по вольной борьбе. Казахстанец возглавляет мировой рейтинг.