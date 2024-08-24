За 18 секунд завершилась схватка за "золото" с участим казахстанца на ЧМ

Казахстанец Едиге Касымбек сразился в финале чемпионата мира по вольной борьбе до 17 лет, который проходит в столице Иордании Аммане, передают Vesti.kz.

Касымбек выступал в весе 110 кг, в финале ему противостоял американец Майкл Моко. Однако, решающая схватка длилась всего 18 секунд, победу одержал Моко.

В ходе турнира казахстанский борец превзошел сверстников из Индии, Японии и Ирана.

Стоит отметить, что Едиге Касымбек недавно стал чемпионом Азии в своей весовой категории.