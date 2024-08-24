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Вольная борьба
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За 18 секунд завершилась схватка за "золото" с участим казахстанца на ЧМ

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За 18 секунд завершилась схватка за "золото" с участим казахстанца на ЧМ ©olympic.kz

Казахстанец Едиге Касымбек сразился в финале чемпионата мира по вольной борьбе до 17 лет, который проходит в столице Иордании Аммане, передают Vesti.kz

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Казахстанец Едиге Касымбек сразился в финале чемпионата мира по вольной борьбе до 17 лет, который проходит в столице Иордании Аммане, передают Vesti.kz

Касымбек выступал в весе 110 кг, в финале ему противостоял американец Майкл Моко. Однако, решающая схватка длилась всего 18 секунд, победу одержал Моко. 

В ходе турнира казахстанский борец превзошел сверстников из Индии, Японии и Ирана.

Стоит отметить, что Едиге Касымбек недавно стал чемпионом Азии в своей весовой категории.

вольная борьба Казахстан

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