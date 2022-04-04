Звезды ПСЖ впервые забили в одном матче

Форварды "Пари Сен-Жермен" Неймар, Килиан Мбаппе и Лионель Месси впервые забили в одном матче. Это случилось в матче 30-го тура чемпионата Франции с "Лорьяном", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс" и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей по дублю оформили Неймар (12-я минута, 90-я) и Мбаппе (28-я, 67-я), а также отличился Месси (73-я). У проигравших один мяч отыграл Терем Моффи (56-я).

Напомним, ранее болельщики клуба были не очень довольны игрой своих лидеров, частности Неймара и Месси, которые в одном из матчей были освистаны. При этом отмечалось, что бразилец не тренируется и приезжает пьяный. Сообщалось еще, что катарские владельцы ПСЖ размышляли о продажи звездных игроков.

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