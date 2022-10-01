"Я бы хотел остаться, но...". Роналдиньо рассказал о своей карьере

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 15:10
©instagram.com/ronaldinho/

Экс-игрок сборной Бразилии, "Барселоны" и "Милана" Роналдиньо признался, что мог остаться в ПСЖ в свое время, но его не устраивали партнеры и главный тренер, передает корреспондент Vesti.kz. Звездный футболист выступал за французский клуб в период с 2001 по 2003 год.

Для Роналдиньо ПСЖ был первым клубом в Европе - он забил 25 голов и сделал 17 передач во всех соревнованиях.

"Мое худшее воспоминание о ПСЖ? Это было не то, чтобы я остался дольше! Это действительно худшее, что случилось со мной. Если бы это было в другом составе, с другими тренерами или другими вещами, я бы хотел остаться.

Но теперь все зависит от Бога, и в итоге я пошел в замечательный клуб, где был очень счастлив", - цитирует Роналдиньо Get French Football News.

Обладатель "Золотого мяча" 2005 года перебрался из ПСЖ в "Барселону", а затем поиграл за "Милан". Два раза Роналдинью становился игроком года по версии ФИФА.

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Метки:
ПСЖ Футбольные трансферы Роналдиньо

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