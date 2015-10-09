Впервые в истории: ПСЖ сенсационно выбили из Кубка Франции

В Париже завершилось столичное дерби в рамках 1/16 финала Кубка Франции сезона-2025/2026, которое принесло громкую сенсацию, передают Vesti.kz.

Неожиданный исход дерби

На стадионе "Парк де Пренс" "Пари Сен-Жермен" принимал "Париж", однако статус хозяев и фаворита не помог действующему обладателю трофея. Минимальную победу со счётом 1:0 одержали гости, добыв путёвку в следующий раунд турнира.

Гол со скамейки решил всё

Ключевой эпизод встречи произошёл на 76-й минуте. Вышедший на замену нападающий Нанитамо Иконе сумел воспользоваться своим шансом и поразил ворота ПСЖ, забив единственный и победный мяч в матче.

Таким образом, "Париж" вышел в 1/8 финала Кубка Франции, тогда как команда Луиса Энрике досрочно завершила выступление в турнире, где ещё в прошлом сезоне поднимала трофей над головой. Напомним, в финале предыдущего розыгрыша ПСЖ уверенно обыграл "Реймс" со счётом 3:0.

Историческое поражение

Этот матч вошёл в историю парижского дерби. По данным портала Transfermarkt, "Пари Сен-Жермен" впервые уступил "Парижу" в официальном противостоянии. До этого команды встречались три раза: в текущем сезоне Лиги 1 ПСЖ одержал победу со счётом 2:1, а ещё две встречи в чемпионате Франции сезона-1978/1979 завершились вничью — 1:1 и 2:2.

