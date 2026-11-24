Вингер лиссабонской "Бенфики" Джанлука Престианни не собирается покидать португальский клуб в ближайшее зимнее трансферное окно, несмотря на интерес со стороны "Пари Сен-Жермена", передают Vesti.kz.

По информации издания Record, французский гранд рассматривает 20-летнего аргентинца в качестве одного из возможных вариантов усиления атаки. В частности, парижане ищут замену травмированным Дезире Дуэ и Хвиче Кварацхелии.

Однако сам Престианни уже сообщил руководству "Бенфики", что намерен остаться в Лиссабоне как минимум до конца нынешнего сезона. Таким образом, возможный переезд в Париж зимой не входит в планы футболиста.

Действующее соглашение аргентинца с португальским клубом рассчитано до 2029 года. При этом стороны уже договорились о продлении контракта до 2031-го.

В текущем сезоне Престианни провёл за "орлов" 20 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость перспективного вингера составляет 40 миллионов евро.



