Вернется в "Барселону"? Стало известно будущее Месси

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 08:35
©Julien Scussel / PSG

Журналист Гильем Балаге заявил, что нападающий ПСЖ Лионель Месси не вернется в "Барселону" в ближайшее время, так как у него нет предложения от клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По словам Балаге, президент "Барселоны" Жоан Лапорта встретился с отцом Месси, чтобы обсудить, как проявить уважение к Лионелю в будущем. Однако никто не ожидает возвращения Месси.

Кроме того, Ла Лига не будет поддерживать финансирование потенциального трансфера Месси путем продажи еще одной части клуба, так как ее приоритетом является сокращение долга "Барселоны" в размере 200 миллионов долларов, сообщает Балаге, ссылаясь на источники в Ла Лиге.

Напомним, что контракт 35-летнего Месси с ПСЖ истекает в конце текущего сезона. С аргентинским нападающим французский клуб сотрудничает с 2021 года, а до этого Месси долгое время выступал за "Барселону".

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Метки:
Месси Лионель ПСЖ Барселона Футбольные трансферы

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