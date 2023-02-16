В ПСЖ недовольны главным тренером и мечтают о Зидане

Руководство ПСЖ недовольно последними результатами клуба под руководством главного тренера Кристофа Галтье, передает "Чемпионат".

Парижане за неделю потерпели три поражения подряд - в 1/8 финала Кубка Франции от "Марселя" (1:2), во французской Лиге 1 от "Монако" (1:3) и в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от "Баварии" (0:1). Серия из проигрышей ослабила позиции Галтье. Четвертое поражение подряд станет проблемой для владельцев ПСЖ. Галтье знает, что руководство будет внимательно следить за результатами двух ближайших матчей - с "Лиллем" и "Марселем" в Лиге 1.

Боссы ПСЖ недовольны не только результатами, но и игрой команды. Особенную критику вызвал первый тайм матча ЛЧ с "Баварией". Его оценили как "нехватку амбиций". У руководства есть вопросы к причинам резкого спада ПСЖ. Например, боссы клуба не понимают, как один из лидеров полузащиты Витинья стал игроком, не влияющим на игру.

Отмечается, что эмир Катара мечтает о приходе Зинедина Зидана на пост тренера ПСЖ. Стороны контактируют уже полтора года, но специалист отдавал предпочтение работе со сборной Франции. Ситуация может измениться в случае продления контракта Дидье Дешама с французской национальной командой.