В ПСЖ назревает бунт. Подробности

Новости спорта Футбол Франция
Вчера 12:00
©footmercato.net

В "Пари Сен-Жермен" назревает бунт. Футболисты сомневаются в профессионализме главного тренера команды Кристофа Гальтье, сообщает Footmercato.

Отмечается, что игроки считают методы Гальтье устаревшими, а его самого - тактически ограниченным. Еще 56-летнего французского специалиста обвиняют в особом отношении к некоторым футболистам.

Как пишет издание, с приходом Гальтье ожидалось, что в коллективе повысится профессионализм и будет соблюдаться строгая дисциплина, так как в ПСЖ собраны в основном звездные игроки. Но теперь, спустя восемь месяцев, приходится констатировать, что ничего подобного в команде нет, напротив, она выглядит разрозненной.

Руководство ПСЖ со своей стороны мечтает о приходе на пост главного тренера Зинедина Зидана.

Добавим, что в новом году ПСЖ потерпел три поражения в чемпионате Франции, несмотря на текущее лидерство в турнирной таблице. В то же время парижане неудачно отыграли домашний матч с "Баварией" (0:1) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная игра команд состоится 8 марта.

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Метки:
ПСЖ

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