Стало известно решение Неймара о своем будущем в ПСЖ

Бразильский нападающий французского ПСЖ Неймар настроен продолжать выступления за парижский клуб до конца своего контракта, сообщает "Чемпионат". Контракт игрока с парижанами действует до лета 2027 года.

Как отмечает L'Equipe, бразилец намерен отработать контракт, несмотря на обрушившуюся на него критику.

Неймар подвергся массивной критике со стороны болельщиков за свои неудачные выступления за парижан после чемпионата мира 2022 года в Катаре. Также гнев фанатов вызвало поведение звездного бразильца, который посетил ресторан фастфуда и сыграл в покер после поражения от мюнхенской "Баварии" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

Ранее в СМИ появилась информация, что ПСЖ хочет избавиться от Неймара в летнее трансферное окно, а главным претендентом на футболиста является лондонский "Челси", готовый предложить за капитана сборной Бразилии 60 миллионов евро.