Стало известно, кому из игроков ПСЖ досталась "10" после ухода Неймара

Новичок "Пари Сен-Жермена" Усман Дембеле будет выступать под десятым номером в новом сезоне. Ранее "10" принадлежала бразильскому форварду Неймару, перешедшему в саудовский "Аль-Хиляль", сообщают Vesti.kz.

26-летний Дембеле перешел в ПСЖ из "Барселоны" 12 августа, подписав контракт до 30 июня 2028 года. Сумма сделки составила 50 миллионов евро.

31-летний Неймар перешел в "Аль-Хиляль" 15 августа. Соглашение заключено до 30 июня 2025 года с опцией возможного продления еще на один сезон. За этот трансфер саудовский клуб заплатил 90 миллионов евро.

psg.fr

Отметим, что Неймар уже попрощался с игроками ПСЖ. Ранее вскрылись нескромные запросы бразильца в "Аль-Хиляле".

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