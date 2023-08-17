Особняк на 25 комнат и 9 автомобилей. Вскрылись нескромные запросы Неймара в "Аль-Хиляле"

Нападающий сборной Бразилии Неймар заполучил шикарные условия при переходе в "Аль-Хиляль" из "Пари Сен-Жермена", передают Vesti.kz.

По информации El Partidazo de COPE, в саудовском клубе удовлетворили нескромные запросы 31-летнего бразильца, вот некоторые из них:

- 25-комнатный особняк;

- бассейн 40х10 и 3 сауны;

- 8 человек персонала;

- холодильник с соком асаи и гуараны;

- 9 автомобилей;

- оплата всех счетов в отелях, ресторанах и путешествиях.

Ранее сообщалось, что форварду также предоставят частный самолет и разрешат жить со своей девушкой Бруной Бьянкарди, с которой он не состоит в браке. Хотя, согласно законам Саудовской Аравии, сожительство с девушкой без заключения брака запрещено.

Напомним, Неймар подписал двухлетний контракт с "Аль-Хилялем", за сезон он будет зарабатывать 150 миллионов евро - в шесть раз больше, чем в ПСЖ. Парижане согласились отпустить его за 90 миллионов евро.

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