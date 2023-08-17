Неймар попрощался с игроками ПСЖ

Нападающий сборной Бразилии Неймар тепло попрощался с уже бывшими партнерами по "Пари Сен-Жермену". Футболист продолжит карьеру в Саудовской Аравии, где подписал контракт с "Аль-Хилялем", сообщают Vesti.kz.

Соответствующее видео парижане опубликовали у себя в соцсетях.

Вскрылись нескромные запросы Неймара в "Аль-Хиляле"

31-летний Неймар выступал за ПСЖ с 2017 года, проведя за команду 173 матча и забив 118 мячей при 77 голевых передачах. В составе парижан он становился пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем Кубка страны.

Соглашение бразильца с "Аль-Хилялем" рассчитано на два года, за сезон он будет зарабатывать 150 миллионов евро. Парижане за этот трансфер получат 90 миллионов евро.

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