Стала известна позиция ПСЖ по новому контракту с Месси

Французский ПСЖ не собирается идти на все, чтобы продлить контракт с аргентинским форвардом Лионелем Месси, сообщает издание RMC Sport. Соглашение звездного аргентинца с парижанами истекает в конце текущего сезона.

Как отмечает источник, ПСЖ хотел бы сохранить чемпиона мира в своем составе, но выполнять ради этого любые условия парижане не намерены.

Руководство ПСЖ не желает повторения прошлогодней ситуации с продлением соглашения с другим ключевым игроком, форвардом Килианом Мбаппе. Тогда французский гранд совершил ряд уступок Мбаппе, которого намеревался заполучить мадридский "Реал". В итоге трансфер француза в испанский клуб не состоялся.

Отметим, что ранее стало известно, что 35-летний Месси не готов переподписать соглашение с ПСЖ и открыт к другим вариантам продолжения карьеры.