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Новости спорта Футбол Франция
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Спортивный директор ПСЖ позвонил Месси. Известны детали разговора

Спортивный директор ПСЖ позвонил Месси. Известны детали разговора
©ПСЖ

У нападающего "Пари Сен-Жермена" Лионеля Месси состоялся телефонный разговор со спортивным директором клуба Луишем Кампушем, сообщают Vesti.kz. Причиной стала поездка аргентинца в Саудовскую Аравию.

По информации RMC Sport, Кампуш сообщил Месси по телефону, что против него начато дисциплинарное производство. Форвард был отстранен на две недели из-за поездки в Саудовскую Аравию во время тренировки команды без разрешения руководства.

Месси пропустил тренировку ПСЖ в понедельник утром, 1 мая, поскольку находился в Саудовской Аравии. Изначально поездка была согласована с руководством ПСЖ, однако из-за проигрыша "Лорьяну" в матче 33-го тура чемпионата Франции (1:3) на понедельник была назначена тренировка.

У Месси не получилось отменить планы. Футболист является амбассадором туризма в Саудовской Аравии.

ПСЖ нашел замену Месси и готов потратить 225 миллионов на трансферы

Ранее появилась информация, что ПСЖ решил не продлевать контракт с Месси, который истекает в июне. Одной из причин будущего называется скандал, связанный с поездкой аргентинца в Саудовскую Аравию во время тренировки команды.

Сообщалось, что Месси вернется в "Барселону", в составе которой он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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Метки:
Месси Лионель ПСЖ

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