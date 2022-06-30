СМИ узнали о новом клубе Неймара

Форвард "Пари Сен-Жермена" Неймар может продолжить карьеру в чемпионате Италии, где ему проявляет интерес "Милан". Об этом сообщает UOL.

Отмечается, что парижане не рассчитывают на бразильца в сезоне-2022/23, чем и хотят воспользоваться в "Милане".

Правда, итальянскому клубу не по силам выкупить его трансфер. Несмотря на это, "Милан" хочет его арендовать, тогда как значительную часть его зарплаты попросит выплачивать ПСЖ, в котором он ежегодно зарабатывает 49 миллионов евро. В Италии считают, что его переход в состав действующего чемпиона вполне вероятен.

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за рекордные 222 миллиона евро. В сезоне-2021/22 футболист провел 28 матчей за французский клуб во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал восемь голевых передач.