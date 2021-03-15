Семьи двух футболистов ПСЖ держали в заложниках при ограблении их домов во время матча

Дома футболистов ПСЖ Анхеля Ди Марии и Маркиньоса подверглись ограблению во время домашнего матча их клуба с "Нантом" в рамках 29-го тура. Об этом сообщают французские СМИ.

Отмечается, что в момент преступления семьи игроков находились дома и стали заложниками. И что именно по этой причине Ди Мария был заменен на 62-й минуте, поскольку незадолго до замены спортивный директор ПСЖ Леонардо говорил по телефону с главным тренером Маурисио Почеттино.

Полиция начала расследование по данному инциденту.

Ранее от грабителей пострадали и другие игроки ПСЖ - Тьяго Силва, Серхио Рико и другие.

При этом ПСЖ сенсационно проиграл на своем поле "Нанту" со счетом 1:2. В следующем туре, 20 марта, парижане в гостях сыграют с "Лионом", а "Нант" в этот день дома примет "Лорьян".