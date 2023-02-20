Самый молодой. Мбаппе установил рекорд в чемпионате Франции

Один из главных нападающих ПСЖ Килиан Мбаппе установил новый рекорд, став самым молодым игроком в истории чемпионата Франции, который забил 150 голов. Такую информацию передает телеграм-канал Opta Sports.

Данный рекорд Килиан Мбаппе установил в матче 24-го тура текущего розыгрыша чемпионата Франции против "Лилля", где он оформил дубль. К 24 годам и двум месяцам Мбаппе забил уже 150 голов. Ранее этот рекорд принадлежал Жюсту Фонтену, экс-форварду "Ниццы" и "Реймса", который забил свой 150-й гол в возрасте 26 лет и двух месяцев.

В текущем сезоне Мбаппе забил 27 голов и сделал шесть результативных передач в 28 играх за ПСЖ в различных турнирах. Ранее он выступал в Лиге 1 за клуб "Монако".