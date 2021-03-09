Самый дорогой футболист мира объявил ПСЖ свои запросы по контракту

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе изложил руководству клуба свои требования к новому контракту, сообщает Football Espana со ссылкой на AS.

Так, согласно опубликованной информации, 22-летний Мбаппе требует контракт с годовой зарплатой не менее 35 миллионов евро, что соответствует соглашению Неймара с ПСЖ.

Отмечается, что парижане вряд ли удовлетворят эти требования и предпочтут продать футболиста за год до окончания контракта, то есть ближайшим летом. При этом ПСЖ желает заполучить за нападающего не менее 200 миллионов евро.

Главные претенденты на Мбаппе – "Барселона" и мадридский "Реал", которые будут пытаться снизить цену до 150 миллионов. В свою очередь, "Манчестер Сити" откажется от участия в гонке за Мбаппе, не желая нарушать существующую структуру заработной платы в клубе.

Добавим, что Мбаппе является самым дорогим футболистом мира согласно исследованию аудиторской компании KPMG. Его рыночная стоимость оценивается в 185 миллионов евро.