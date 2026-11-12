"Пари Сен-Жермен" заинтересовался полузащитником мадридского "Реала" Ардой Гюлером и готов предложить ему зарплату втрое больше нынешней, передают Vesti.kz.

Как сообщает El Nacional со ссылкой на L'Équipe, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи хочет сделать турецкого футболиста новой звездой команды. Парижане намерены воспользоваться тем, что Гюлер пока не продлил контракт с мадридским клубом.

ПСЖ готовит предложение Гюлеру

В "Реале" 21-летний полузащитник превратился в одного из лидеров команды после ухода Карло Анчелотти. В текущем сезоне он забил четыре гола и отдал семь результативных передач в 14 матчах.

ПСЖ уже интересовался Гюлером, когда тот выступал за "Фенербахче", и теперь может предпринять новую попытку его приобрести.

Арда Гюлер. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Зарплата Гюлера может вырасти втрое

Сейчас турецкий футболист зарабатывает около пяти миллионов евро в год. По информации источника, в случае перехода в ПСЖ его зарплата может увеличиться до 15 миллионов евро.

Напомним, что три года назад "Реал" купил Гюлера у "Фенербахче" за 30 миллионов евро.