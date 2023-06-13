ПСЖ выставил Мбаппе на продажу - источник

ПСЖ выставил на продажу нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на журналиста The Telegraph Джейсона Берта.

В качестве причины называется отказ футболиста от продления контракта.

В договоре парижан и Мбаппе есть опция, при которой форвард может отыграть дополнительный сезон в составе клуба, но тот не хочет оставаться в ПСЖ до 2025 года.

При этом отмечается, что клуб узнал о нежелании игрока продлевать контракт от журналистов.

Напомним, Мбаппе перешел в ПСЖ в сезоне-2017/18 из "МонакоЙ.

В розыгрыше Лиги 1 сезона-2022/2023, в котором парижане стали чемпионами, форвард отыграл 34 матча, забил 29 голов и отдал пять голевых передач.