ПСЖ установил ценник на Неймара

Президент "Пари Сен-Жермена" Нассер Аль-Хелайфи установил цену на бразильского нападающего Неймара.

Как сообщает Sport.es со ссылкой на L'Equipe, ПСЖ не продаст бразильца менее чем за 100 миллионов евро.

Также сообщается, что в руководстве оптимистично смотрят на возможность продления контракт с Неймаром. Однако на данный момент прогресса в переговорах нет.

Неймар впервые в карьере подешевел

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные 222 миллиона евро.

С парижанами форвард трижды стал чемпионом Франции, дважды завоевал Кубок страны, а также выиграл Кубок лиги и национальный Суперкубок. Действующий контракт рассчитан до лета 2022 года.