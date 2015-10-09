ПСЖ установил ценник на игрока сборной Португалии: его брали за 65 миллионов

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Португалии Гонсалу Рамуш может покинуть клуб в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Рамуш готов к новому этапу карьеры

По данным A Bola, 25-летний форвард вместе со своим агентом изучает предложения и возможные варианты продолжения карьеры. При этом португалец не намерен оказывать давление на руководство парижан и форсировать свой уход.

Отмечается, что Рамуш готов дождаться действительно привлекательного предложения, которое будет сопровождаться амбициозным спортивным проектом и гарантией важной роли в команде.

ПСЖ определился со стоимостью игрока

Сообщается, что руководство французского гранда готово рассмотреть продажу нападающего за сумму около 40 миллионов евро.

Всего два года назад парижане заплатили за португальца значительно больше. В 2024 году ПСЖ выкупил контракт Рамуша у лиссабонской "Бенфики" за 65 миллионов евро.

Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Статистика сезона

В кампании-2025/26 Гонсалу Рамуш принял участие в 45 матчах во всех турнирах. За это время форвард отметился 12 забитыми мячами и двумя результативными передачами.

По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость португальского нападающего составляет 30 миллионов евро.

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