ПСЖ связался с покупателем Мбаппе и установил цену

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 13:29
©ПСЖ

Французский "Пари Сен-Жермен" начал переговоры о продаже нападающего команды Килиана Мбаппе. В качестве покупателя выступает мадридский "Реал", сообщает "Чемпионат" со ссылкой на твиттер PSG Community.

По информации источника, катарское руководство ПСЖ знало о решении Мбаппе не продлевать контракт с клубом еще на прошлой неделе. Из-за этого парижский клуб не может определиться с кандидатурой нового главного тренера на смену Кристофу Галтье.

В руководстве ПСЖ не хотят терять Мбаппе бесплатно и поэтому уже связались с президентом "Реала" Флорентино Пересом, чтобы продать форварда уже этим летом. Мадридский клуб готов потратиться на трансфер француза. ПСЖ не планирует отпускать Мбаппе дешевле чем за 200 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 24-летний Мбаппе стал лучшим бомбардиром ПСЖ в истории клуба и помог клуба выиграть чемпионство. Форвард отыграл 34 матча, забил 29 голов и отдал пять голевых передач.

ПСЖ выставил Мбаппе на продажу - источник

Напомним, Мбаппе был близок к переходу в "Реал" в прошлом году, но принял решение подписать новый контракт с ПСЖ.

Мбаппе перешел в ПСЖ в 2017 году из "Монако" на правах аренды. Позже парижский клуб выкупил трансфер футболиста.

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Метки:
ПСЖ Мбаппе Килиан Реал Мадрид

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