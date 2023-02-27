ПСЖ сделал выбор между Месси и Мбаппе

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 18:59
©football-espana.net

В ближайшие несколько месяцев Килиану Мбаппе необходимо определиться, будет ли он продлевать контракт с ПСЖ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как отмечает издание L'Équipe, действующее соглашение нападающего с клубом истекает летом 2024 года, однако есть возможность продлить его еще на один сезон. Мбаппе должен принять решение об активации этой опции в ближайшие четыре месяца. Если он ее активирует, то контракт с ПСЖ будет продлен до лета 2025 года.

В ближайшие недели руководство ПСЖ будет делать все возможное, чтобы убедить Мбаппе остаться в команде. В противном случае клуб будет вынужден продать его летом 2023 года, чтобы избежать риска потерять его бесплатно в будущем.

Отмечается, что в списке приоритетов руководства ПСЖ переговоры с Мбаппе имеют большее значение, чем обсуждение нового контракта с Лионелем Месси.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист забил 29 голов и отдал 7 результативных передач в 29 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

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Метки:
Мбаппе Килиан Месси Лионель ПСЖ Футбольные трансферы

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