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ПСЖ решил отомстить "Реалу" после ухода Мбаппе

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ПСЖ решил отомстить "Реалу" после ухода Мбаппе ©realmadrid.com

Французский ПСЖ включил нападающего мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора в свой трансферный шорт-лист, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sports Yahoo.

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Французский ПСЖ включил нападающего мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора в свой трансферный шорт-лист, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sports Yahoo.

Руководство парижского клуба планирует заполучить бразильского игрока в качестве "ответа" на переход Килиана Мбаппе в "Реал".

Однако мадридский клуб намерен удержать Винисиуса, чей контракт действует до лета 2027 года. Рыночная стоимость бразильца оценивается в 200 миллионов евро.

Напомним, в голосовании за "Золотой мяч" Винисиус занял второе место, уступив только испанскому полузащитнику Родри Эрнандесу.

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