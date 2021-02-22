Футбольный клуб ПСЖ потерпел поражение от "Монако" в рамках 26-го тура чемпионата Франции по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс" и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Отличились Софьян Диоп (6-я минута) и Гильермо Марипан (51-я).

Данная неудача стала шестой для ПСЖ, который с 54 очками расположился на третьем месте, тогда как "Монако", набрав 52 балла, закрепился на четвертой позиции.

В следующем туре, 27 февраля, ПСЖ в гостях сыграет против "Дижона", а "Монако" дома примет "Брест".