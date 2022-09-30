В ПСЖ признали ошибку в одновременных трансферах Мбаппе и Неймара

Спортивный директор ПСЖ Луис Кампос признает, что клуб совершил ошибку, подписав вместе бразильца Неймара и француза Килиана Мбаппе в 2017 году, сообщает "Чемпионат". Ранее сообщалось, что у игроков были разногласия, а Мбаппе желал, чтобы Неймар ушел из команды.

"В прошлом мы совершили ошибку, подписав двух игроков на одну и ту же позицию.

У нас выдалось не лучшее трансферное окно, потому что ПСЖ не хватает футболистов на ключевых позициях, но есть дублирующие друг друга игроки на других позициях", - сказал Кампос.

Неймар был приобретен у "Барселоны" за 222 миллиона евро. Этот трансфер продолжает оставаться рекордным в истории футбола. Мбаппе в 2017-м был арендован у "Монако", а затем выкуплен за 180 миллионов. Оба футболиста совершили большое количество результативных действий, но так и не смогли помочь команде впервые выиграть Лигу чемпионов.