В ПСЖ признали ошибку в одновременных трансферах Мбаппе и Неймара

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 21:03
©ПСЖ

Спортивный директор ПСЖ Луис Кампос признает, что клуб совершил ошибку, подписав вместе бразильца Неймара и француза Килиана Мбаппе в 2017 году, сообщает "Чемпионат". Ранее сообщалось, что у игроков были разногласия, а Мбаппе желал, чтобы Неймар ушел из команды.

"В прошлом мы совершили ошибку, подписав двух игроков на одну и ту же позицию.

У нас выдалось не лучшее трансферное окно, потому что ПСЖ не хватает футболистов на ключевых позициях, но есть дублирующие друг друга игроки на других позициях", - сказал Кампос.

Неймар был приобретен у "Барселоны" за 222 миллиона евро. Этот трансфер продолжает оставаться рекордным в истории футбола. Мбаппе в 2017-м был арендован у "Монако", а затем выкуплен за 180 миллионов. Оба футболиста совершили большое количество результативных действий, но так и не смогли помочь команде впервые выиграть Лигу чемпионов.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
ПСЖ Неймар Мбаппе Килиан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 21:03
Франция
В ПСЖ признали ошибку в одновременных трансферах Мбаппе и Неймара
Вчера , 23:07
Франция
ПСЖ обманул самого дорогого футболиста мира
Вчера , 22:43
Франция
Во Франции расследуют дело о бывших полицейских из-за отмывания денег для ПСЖ
Вчера , 18:03
Франция
Месси принял решение о своем будущем в ПСЖ
Вчера , 13:56
Франция
Лионель Месси оформил дубль и догнал Криштиану Роналду
Вчера , 13:33
Франция
Президент ПСЖ раскритиковал "Барселону" и уличил конкурентов
28 сентября, 23:04
Франция
"Пари Сен-Жермен" нашел замену Месси
27 сентября, 21:21
Франция
Месси вернется в "Барселону". Клуб должен избавиться от другого футболиста
27 сентября, 15:20
Франция
Экс-игрок ПСЖ отказался говорить о Мбаппе
26 сентября, 07:15
Франция
Месси назвал самый тяжелый период в карьере
© 2008 - 2022 ТОО «EML»