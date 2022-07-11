ПСЖ принял решение по Неймару

Французский "Пари Сен-Жермен" выставил семерых игроков на трансферы, в том числе и бразильца Неймара, сообщает Marca.

Задача найти этим игрокам новые клубы осложняется их трансферной стоимостью.

Так, цена за Леандро Паредеса остановила интерес "Манчестер Юнайтед", то же самое произошло с сенегальским центральным защитником Абду Диалло, поэтому "Тоттенхэм" предпочел ему игрока "Барселоны" Клемана Лангле.

Джорджинио Вейналдум и аргентинец Мауро Икарди имеют слишком высокие запросы по зарплате. Левен Курзава, Неймар, Юлиан Дракслер и Андер Эррера также не заинтересовали нового главного тренера команды Кристофа Галтье.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что парижане продлили контракт с Неймаром.

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