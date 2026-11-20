ПСЖ планирует сохранить сразу четырех лидеров команды и уже приступил к работе над новыми контрактами, сообщают Vesti.kz.

Парижане ведут переговоры с вратарем Матвеем Сафоновым, а также с Хвичей Кварацхелией, Дезире Дуэ и Усманом Дембеле, сообщает Canal+.

Соглашения Сафонова, Кварацхелии и Дуэ с французским клубом действуют до лета 2029 года. Контракт Дембеле рассчитан до 2028-го.

В руководстве ПСЖ считают сохранение нынешнего костяка одним из главных приоритетов, чтобы продолжить борьбу за трофеи. Парижский клуб является действующим чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов.