ПСЖ потерпел четвертое поражение в чемпионате в матче с удалением и травмой Неймара

Исход решил один гол.

Фото: ФК ПСЖ©
Новости спорта Футбол Франция
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Сегодня 09:11
ПСЖ проиграл четвертый матч в чемпионате Франции по футболу, уступив на этот раз "Лиону" в рамках 14-го тура, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс" и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 35-й минуте забил Тино Кадевере.



На 90+6-й минуте за грубый фол против Неймара у "Лиона" был удален Тьяго Мендес. При этом форварда ПСЖ на носилках унесли с поля в подтрибунное помещение.

После этой неудачи ПСЖ с 28 очками расположился на третьем месте из 20, а "Лион", набрав 29 баллов, вышел на вторую строчку в таблице.

В 15-м туре, 16 декабря, ПСЖ на своем поле примет "Лорьян", а "Лион" в этот день дома сыграет с "Брестом".
Метки:
Футбол Франция ПСЖ Неймар
Футбол Франция
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Сегодня 09:11
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