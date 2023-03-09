ПСЖ пообещал Мбаппе 100 миллионов евро. Известно условие

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 17:03
©twitter.com/KMbappe

ПСЖ придумал ход, как оставить у себя 24-летнего звездного нападающего Килиана Мбаппе, передает L'Equipe

В контракт футболиста парижане включили различные дополнительные опции. В том числе, предусмотрен так называемый бонус лояльности.

Это значит, что если игрок, которым активно интересуется "Реал", не покинет клуб летом, он получит дополнительные сто миллионов евро. 

При этом, если бы ПСЖ не провалился в еврокубках, а выиграл бы Лигу чемпионов, контракт был бы продлен автоматически.

Напомним, Мбаппе, форвард сборной Франции, выступает за ПСЖ с 2018 года, куда перешел из "Монако". Его контракт с парижанами рассчитан до 2025 года. А трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро. 

 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ Футбольные трансферы

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 17:03
Франция
ПСЖ пообещал Мбаппе 100 миллионов евро. Известно условие
Сегодня , 13:08
Франция
Месси подвергся нападению после вылета ПСЖ из Лиги чемпионов
Сегодня , 12:41
Франция
Тренер ПСЖ сделал заявление о своем будущем после вылета из Лиги чемпионов
Сегодня , 08:58
Франция
Впервые в карьере: Месси установил антирекорд
Сегодня , 07:40
Франция
Мбаппе высказался о своем будущем в ПСЖ после вылета из Лиги чемпионов
Вчера , 09:32
Франция
Раскрыты подробности самого дорогого контракта в истории футбола
7 марта, 23:02
Франция
Футболист ПСЖ прокомментировал обвинения в изнасиловании
6 марта, 23:22
Франция
ПСЖ потерял Неймара. Подробности
6 марта, 13:00
Франция
Горячая супермодель посетила матч ПСЖ в сексуальном наряде и взорвала Интернет
5 марта, 22:48
Франция
"Это не неуважение к ПСЖ". Мбаппе сделал заявление о своем будущем во французском клубе
© 2008 - 2023 ТОО «EML»