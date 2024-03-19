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Новости спорта Футбол Франция
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ПСЖ озвучили последствия ухода Мбаппе

ПСЖ озвучили последствия ухода Мбаппе
©instagram.com/psg/

Главный тренер "Пари Сен-Жермена" Луис Энрике высказался о роли Килиана Мбаппе после матча 26-го тура чемпионата Франции по футболу с "Монпелье", передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Монпелье на стадионе "Стад де ла Моссон" и завершилась разгромной победой парижан со счетом 6:2. В той встрече Мбаппе оформил хет-трик.

"Мбаппе был исключительным игроком, мы должны использовать его, пока можем, а когда мы больше не сможем этим воспользоваться, нам придется повысить свой уровень. С самого рождения он забивал голы из-за пределов штрафной", - приводит слова Энрике AS.

Ранее сообщалось, что Мбаппе покинет ПСЖ в летнее трансферное окно и продолжит карьеру в мадридском "Реале".

25-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В составе парижан он завоевал 13 трофеев. В нынешнем сезоне форвард провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 голов и сделал восемь результативных передач.

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Метки:
ПСЖ Мбаппе Килиан Футбол

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