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Новости спорта Футбол Франция
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Мбаппе сделал хет-трик и вошел в историю ПСЖ

Мбаппе сделал хет-трик и вошел в историю ПСЖ
©ПСЖ

"Пари Сен-Жермен" разгромил "Монпелье" в матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Стад де ла Моссон" в Монпелье и завершилась со счетом 6:2 в пользу парижан. В составе победителей хет-трик оформил Килиан Мбаппе (22-я, 50-я и 63-я минуты), еще по голу забили Витинья (14-я), Ли Кан Ин (53-я) и Нуну Мендеш (89-я). У хозяев отличились Арно Норден (30-я) и Тежи Саванье (45+1-я с пенальти).

Благодаря этому хет-трику Мбаппе покорил отметку в 250 забитых голов во всех турнирах за ПСЖ. Он стал первым футболистом за всю историю парижского клуба, кому удалось забить столько голов за команду.

Кроме того, Килиан вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Франции со 188 мячами. Для этого ему понадобился 241 матч.

Мбаппе опередил бывшего нападающего "Лиона" и "Ред Стара" Флори Ди Налло, который забил 187 голов за 425 матчей. Лучшим бомбардиром в истории Лиги 1 является Делио Оннис с 299 голами.

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Таким образом, ПСЖ прервал серию из трех ничьих и с 59 очками возглавляет таблицу Лиги 1. "Монпелье" (26 очков) располагается на 14-й строчке.

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Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ Футбол Франция

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