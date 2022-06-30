ПСЖ определился с главными трансферами

Стали известны две главные цели "Пари Сен-Жермена" на летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Французский клуб уже согласовал с центральным полузащитником "Порту" Витиньей, что грок подпишет пятилетний контракт до 2027 года.

Этот трансфер обойдется парижанам в 40 миллионов евро. Витинья станет первым новичком ПСЖ после прихода в клуб нового спортивного директора Луиса Кампоса.

В составе "Порту" хавбек провел 47 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

Кроме того, ПСЖ нацелился на полузащитника "Лилля" Ренату Саншеша и защитника "Интера" Милана Шкиньяра. Французский клуб предложил Саншешу соглашение, рассчитанное на три года, с зарплатой шесть миллионов евро за сезон.

За Шкиньяра ПСЖ готов выложить 60 миллионов евро, однако "Интер" хочет выручить на десять миллионов больше. Самом игрок уже согласовал пятилетний контракт с зарплатой 7,5 миллиона евро в год.